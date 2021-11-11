«Нужно, чтобы человеку стало стыдно нарушать правила»

Министерство юстиции подготовило проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с новыми штрафами для водителей. В него войдёт сразу несколько новых норм. Так, например, неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции обойдётся автовладельцу в 40 тыс. рублей. За управление машиной в состоянии опьянения, когда в салоне находится ребёнок, предлагается лишать прав и налагать штраф в 50 тысяч. Также в проект включены дополнительные штрафы за неоднократные нарушения ПДД. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в интервью NEWS.ru раскритиковал проект поправок, а также объяснил, почему изменения в КоАП регулярно стоят на повестке дня, но не вносятся.

— Что вы думаете о грядущем возможном повышении штрафов?

— Обычно авторы подобных законопроектов пишут о том, что, мол, до этого мы 423 раза повышали штрафы, это ни к чему не привело, поэтому повышать будем в 424-й раз. Давно уже пора понять, что штрафы никак не действуют на ход мыслей водителя. Это показывает практика последних 20 лет. Сколько ни повышали размер штрафа, меньше их не становилось. Водителем они рассматриваются как плата за право нарушить. Можно заплатить за превышение скорости, но зато успеть в аэропорт. К тому же сейчас не лучшее время для повышения штрафов — многие лишились работы из-за пандемии. Сейчас даже нынешние штрафы платить не все могут, что уж говорить о повышенных. Не стоит забывать, что у приставов не хватает ног на то, чтобы взыскать все долги. Если штрафы сильно повысить, многие перестанут их оплачивать, уровень взыскания упадёт. Люди будут злиться и раздражаться на высокие штрафы. Что касается увеличения штрафов для тех, кто садится за руль пьяным, то это наказание для трезвых. Трезвый подумает, что, дескать, штраф сейчас слишком высокий, не стоит напиваться. А пьяный ни о чём подобном думать не будет. Как в старой то ли легенде, то ли правдивой истории о том, что больше всего карманных краж совершалось на площади, где зеваки собирались смотреть, как карманникам руки отрубают.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Но что-то же делать нужно?

— Давно пора переходить от кнута к прянику. Например, поощрять езду без нарушений ПДД — давать скидку на полис. Хватит уже жить всё время в 37-м году. Пора не только о бюджете думать, а сделать что-то для души, чтобы человеку стало стыдно нарушать правила.

— Однако в новой версии КоАП есть и послабления. Например, отмена ареста.

— Дикая норма. Содержание арестованного человека ложится на плечи налогоплательщика. Мы оплачиваем то, что его кормят, поят, что он лежит две недели на койке в камере. Зачем это? Пусть уж он лучше будет оштрафован или пусть его отправят на обязательные работы. Но отмена ареста — это не пряник. Пряник — это когда чем-то поощряют, например, если бы вас за езду без нарушений отправляли бы не в камеру, а в санаторий, это было бы пряником.

— Видимо, предложение лишать прав тех, кто в течение года сделал три крупных нарушения, вам тоже не нравится?

— Конечно нет. Это старая норма из конца прошлого века — периода, когда ещё мамонты по земле ходили. Её отменили после упорной борьбы, потому что удалось в конце концов доказать, что нельзя наказывать дважды за одно и то же правонарушение. Госдума тогда это осознала и отказалась от подобного наказания, однако фантазия у законодателей часто довольно скудная. Они не могут придумать что-то новое, лишь вытаскивают старые вещи из бабушкиного сундучка.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В этот раз тоже получится оспорить?

— Нет, думаю, всё благополучно пройдёт. Законодатель не знает, что делать. Если посмотреть КоАП, то ещё до первой главы можно увидеть больше тысячи поправок. Это говорит о том, что законодатель не знает, что делать, он постоянно шарахается из стороны в сторону. Видимо, надо всё же менять законодателя — в нём проблема. Ну или менять нормы выработки правил.

— Как раз много говорилось о том, что это уже третья попытка за последнее время поменять КоАП. Почему это так сложно сделать?

— Как я и говорю — Минюст, Минтранс, МВД не очень понимают, что делать. Будет и четвёртая, и пятая, и десятая попытки. У меня совсем нет уверенности в том, что законопроект будет подписан президентом и начнёт работать с марта. Проблема в том, что нет одного госоргана, отвечающего за дорожное движение, который бы разрабатывал ПДД. За это у нас отвечает и МВД, и Минтранс, и МАДИ, и ещё что-то. С ума можно сойти. У семи нянек ребёнок без глаза. Поэтому и кодекс нелогичный. Можно получить за несерьёзное нарушение штраф в 10 тысяч, а за небольшое — 500 рублей. Например, предусмотрен более крупный штраф за езду по просроченным правам, чем за проезд по встречной. Как будто человек после того, как заканчивается срок действия его прав, сразу разучивается водить. А вот выезжая на встречную, человек действительно создаёт опасные для жизни условия на дороге.