Виновник смертельного ДТП с 12-летним велосипедистом назвал причину аварии

Сбивший насмерть 12-летнего велосипедиста водитель из Новосибирска Ясин Гасанов заявил, что совершил преступление «неосознанно», так как отвлёкся на мобильный телефон. Об этом пишет Сиб.фм.

Обвиняемый признал свою вину в суде, при этом подчеркнув, что совершил преступление «неосознанно». По имеющимся данным, водитель отвлёкся на свой телефон, что привело к ДТП и дальнейшей гибели ребёнка. Гасанов принёс свои извинения матери погибшего ребёнка, но та не восприняла их всерьёз.

Его поведение указывает на то, что он не осознаёт, что совершил. Несмотря на формальное признание вины, он заявляет о том, что состояние его здоровья не позволяло адекватно отреагировать на появившегося на его пути ребёнка, — отметил представитель потерпевшей стороны Константин Чесноков.

Авария произошла 5 июня на улице Никитина в Новосибирске. По данным следствия, Гасанов намеренно нарушил ПДД и на большой скорости выехал на пешеходный переход, на котором в тот момент находился ребёнок. Гасанов сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии. Его задержали и поместили в следственный изолятор на время проведения расследования.

Ранее четыре человека погибли и шестеро пострадали в столкновении автобуса и большегруза в Судогодском районе Владимирской области. Автобус направлялся в сторону Нижнего Новгорода и наехал на стоявший на обочине грузовик.