Автоэксперт назвал новый штраф за опасное вождение «бестолковой затеей»

Введение нового штрафа за опасное вождение — бестолковая затея, потому что факт лихачества на дорогах трудно доказать, а предлагаемая сумма штрафа вряд ли остановит водителей от правонарушений. Такое мнение высказал автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Lenta.ru.

На самом деле, бестолковая это затея. Потому что, во-первых, опасное вождение трудно доказуемо, во-вторых, для тех, кто регулярно совершает такое правонарушение, штраф в три тысячи не больно-то пугающий. Давно говорили о необходимости штрафов за опасное вождение, в принципе, они у нас уже есть, но, как мы видим, пользоваться ими крайне трудно, особенно в современном движении, — высказался Субботин.

По его словам, лихачества на пустых дорогах нет, а на загруженных трассах любителя опасной езды очень трудно поймать. Субботин отметил, что экипажи с помощью фото- и видеофиксации должны «выводить с дороги» тех, кто подвергает опасности жизни других людей. По его мнению, необходимо не увеличивать количество инспекторов, а улучшить эффективность их работы, избавившись от коррупции в ведомстве.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что водителей в России могут начать штрафовать за опасное вождение на три тысячи рублей. Если законопроект будет принят, лихачей накажут не только за отдельные нарушения ПДД, но и за опасное вождение в целом.