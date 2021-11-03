Автоюрист назвал главную причину ДТП

Основная угроза на дороге — смартфоны в руках водителей. Они отвлекаются на соцсети, хотя транспорт является источником повышенной опасности, заявил автоюрист Дмитрий Славнов. Об этом сообщает «Царьград».

Он также предложил способ борьбы с нарушителями ПДД.

Надо работать с асоциальными автовладельцами, если у них действительно колоссальное число штрафов. Просто дисквалифицировать либо на переэкзаменовку отправлять, если ты не умеешь ездить, не знаешь правила и берёшь кучу штрафов. Приостанавливать действие прав. И вот тогда не будут страдать ни в чём не повинные автовладельцы, а с дорог мы будем точечно убирать тех, кто не умеет или не хочет соблюдать правила дорожного движения, — сказал Славнов.

Новые штрафы, по его мнению, не принесут эффекта. Автовладельцы будут пытаться их избегать, но не ездить аккуратнее.

Ранее стало известно, что в Москве могут отменить нештрафуемый порог скорости. Поправками к КоАП предлагается снизить его с 20 км/ч до 5 км/ч, а к нарушителям применять административный арест и штрафы до 20 тысяч рублей.