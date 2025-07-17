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17 июля 2025 в 08:40

Нужна мука и чуть зелени! Вкуснее чебуреков! Потрясные лепешки за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти лепешки стали настоящим открытием — хрустящие, ароматные, с сочной зеленой начинкой, они затмевают даже самые навороченные чебуреки! А готовятся проще некуда: мука, вода и горы свежей зелени.

Сначала замесим эластичное тесто: в 300 мл теплой воды разбиваем 1 яйцо, добавляем 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара и 50 г растопленного сливочного масла. Постепенно вводим около 600 г муки, вымешивая мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 20 минут.

Пока тесто отдыхает, готовим начинку: обжариваем 2 мелко нарезанные луковицы до золотистого цвета. Обильно добавляем рубленую зелень — кинзу, укроп, шпинат, мяту и зеленый лук. Солим по вкусу, можно добавить щепотку черного перца для пикантности.

Тесто делим на небольшие шарики, раскатываем в тонкие лепешки. На одну половину выкладываем щедрый слой начинки, накрываем второй половиной и защипываем края. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Главный секрет — не жалеть зелени! Именно она дает тот самый потрясающий вкус и аромат. Подаем лепешки горячими, сметана или домашний йогурт станут идеальным дополнением. Хрустящие, сочные, с бурлящей зеленой начинкой — эти лепешки не оставят равнодушным никого!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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