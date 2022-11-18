Нутрициолог рассказала, кому нельзя увлекаться овощными салатами Нутрициолог Новикова рекомендовала диабетикам не увлекаться овощными салатами

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Овощными салатами не стоит увлекаться людям, страдающим сахарным диабетом, гастритом, язвой желудка, мочекаменной болезнью и заболеваниями желчного пузыря, рассказала нутрициолог Екатерина Новикова в разговоре с NEWS.ru. При этом она отметила, что при отсутствии противопоказаний такие блюда необходимы для нормальной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Блюда из свежих овощей — это то, что необходимо кишечнику. Например, известный многим салат «Щетка». Он помогает очистить кишечник от вредных веществ, токсинов и остатков непереваренной пищи, улучшить микрофлору кишечника и обмен веществ. Но при всей своей пользе он имеет и противопоказания, — рассказала Новикова.

Нутрициолог отметила, что овощи необходимы, чтобы кишечная микробиота имела хорошую питательную среду, для этого в рационе должно быть большое количество грубой клетчатки и пищевых волокон.

Новикова отметила, что при отсутствии противопоказаний для заботы о своем ЖКТ следует готовить себе салат «Щетка» хотя бы один раз в неделю. Для его приготовления потребуется одна свежая свекла, одна морковь, 150 граммов свежей капусты, которую также можно заменить на огурец, салат айсберг, дайкон или пекинску капусту. Свеклу и морковь следует натереть на крупной терке, а капусту — нашинковать, перемешать все ингредиенты и заправить нерафинированным маслом.

Не забывайте, что лучшая заправка для овощных салатов — это нерафинированное масло (оливковое, тыквенное, кунжутное и другие). Именно оно содержит максимальную концентрацию полезных жиров, витаминов и минералов. Также можно делать заправку на их основе, добавляя к маслу сок лимона, специи, чеснок, цедру лимона или апельсина, — сказала Новикова.

Ранее Новикова рассказала, что фруктовые салаты не так просты и не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Она объяснила, почему не следует злоупотреблять подобными блюдами и как приготовить максимально полезной блюдо.