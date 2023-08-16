Нутрициолог подробно описала, как газировка бьет по желудку Нутрициолог Мещерякова: пузырьки в газировке разрушают слизистую желудка

Фото: shutterstock.com

Пузырьки, содержащиеся в газированных напитках, попадая в желудок, наносят микроудары, вызывая повреждения слизистой, рассказала в беседе с LIFE.ru врач диетолог-нутрициолог Татьяна Мещерякова. По ее словам, особенно это опасно для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ.

Эти пузырьки попадают прямиком в желудок, деактивируются, образуя волну из микроударов, что в итоге оказывает механическое повреждение слизистой желудка, — пояснила https://life.ru/p/1600695 нутрициолог.

Она подчеркнула, что в связи от газированных напитков лучше воздержаться при таких болезнях, как гастриты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, колиты, энтериты, «синдром дырявого кишечника» и других.

Также, по словам врача, сладкая газировка содержит вредные для организма регуляторы кислотности и сахар. Так, каждый стакан газировки содержит пять-шесть чайных ложек сахара, в одном литре — соответственно 20–25 ложек. При попадании в организм такого количества сахара возникает мгновенное желание запить выпитое. Кроме того, «сахарный удар» бьет по поджелудочной железе, так как требует быстрого выброса инсулина, а это может привести к нарушению углеводного обмена и инсулинорезистентности.

Кроме того, как рассказала нутрициолог, содержащиеся в сладкой газировке регуляторы кислотности нарушают естественный кислотно-щелочной баланс организма, который вынужден использовать все возможные щелочные ресурсы, забирая их из костной и мышечной ткани. Результатом становится появление таких диагнозов, как остеопороз даже у детей и молодых людей.

Врач порекомендовала даже несладкую минералку употреблять после того, как из нее выйдут газы. Лучшим выбором в жару, по словам специалиста, являются обычная вода и домашние соки или морсы с минимальным содержанием сахара.

Ранее нутрициолог Жанна Коробейникова назвала пакетированные соки, майонез и молоко продуктами, польза которых вызывает большие сомнения. Она рассказала, что подобная еда и напитки входят в составленную ею пятерку наименее полезных продуктов.