Нутрициолог составила топ-5 неполезных продуктов Нутрициолог Коробейникова назвала соки и майонез самыми неполезными продуктами

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Польза пакетированных соков, майонеза и молока вызывает большие сомнения, заявила в беседе с «Радио 1» нутрициолог Жанна Коробейникова. Она рассказала, что подобная еда и напитки входят в составленную ею пятерку наименее полезных продуктов.

Как пояснила специалист, соки фактически являются слегка витаминизированной водой с большим количеством сахара, и эта смесь не может заменить фрукты, которые приносят пользу только в свежем варианте. Вторым по неполезности продуктом эксперт назвала майонез и подобные ему соусы.

Более жуткого продукта придумать сложно. Это трансжировая бомба и прямой путь к сердечно-сосудистым недугам, — предупредила нутрициолог.

К вредным продуктам она также отнесла рафинированное подсолнечное масло, которое даже без нагрева быстро поддается свободнорадикальному окислению, вызывая оксидативный стресс в клетках организма.



Кроме того, Коробейникова напомнила, что животное молоко полезно только для детей, в то время как организм взрослых плохо усваивает лактозу, поэтому от этого продукта лучше отказаться, заменив его на растительное. Пятым по вредности продуктом врач считает жареную корочку или конечные продукты гликирования.

Просто знайте, что за этим приятным хрустом стоят морщины, преждевременное старение и страдающее сердце, — заявила Коробейникова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям старше 50 лет следует особенно тщательно следить за своим рационом, омолодить организм поможет употребление морской рыбы, овсянки и других круп, а также свежих фруктов и овощей. По словам специалиста, эти продукты улучшают обменные процессы.