Нутрициолог дала советы, как сохранить молодость кожи Нутрициолог Башкирова посоветовала для молодости кожи отказаться от алкоголя

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Чтобы сохранить молодость кожи, следует исключить из рациона алкоголь, продукты, содержащие трансжиры и быстрые углеводы, посоветовала нутрициолог Елена Башкирова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнила, что также важно сбалансировать поступление и расходование калорий.

Первый шаг — убрать провоспалительные продукты: быстрые углеводы, трансжиры, добавки, алкоголь. Второй — сбалансировать поступление и расходование калорий. Третий — добавить то, что способствует здоровому долголетию, — пояснила Башкирова.

Так, например, кожу от старения поможет защитить достаточное количество воды — она выведет токсины и наладит биохимические процессы. Источники полезных жиров, например, рыба и оливковое масло, снизят общий уровень воспалений в организме, отметила специалист. Нутрициолог подчеркнула, что в рационе также должен присутствовать полноценный белок, получить его можно из яиц, рыбы, птицы и творога.

Башкирова отметила, что важно добавить антиоксиданты: витамин С, который есть в некоторых ягодах, красном перце и зелени петрушки, а также витамин Е, содержащийся в зародышах пшеницы, рыжиковом и конопляном масле, и витамин А. Кроме того, нутрициолог посоветовала есть печень, молочные продукты, морковь, тыкву, томаты, которые являются источниками каротиноидов, устрицы, орехи и крупы, в них находится цинк, а также красный лук, цитрусовые, капусту и яркие ягоды, чтобы получить биофлавоноиды.

Кондитер Татьяна Юрченко ранее рассказала, что мармелад с высоким содержанием желатина является превосходным средством для сохранения молодости кожи. По ее словам, желатин содержит коллаген, который придает коже эластичность и борется с морщинами.