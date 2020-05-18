Новосибирские врачи используют мусорные мешки вместо бахил

Пациентка больницы № 12 Новосибирска рассказала о нехватке защитных костюмов у медицинских работников, в связи с чем одноразовые средства защиты приходится стирать. Кроме того, врачи вместо бахил приклеивают мусорные мешки к ногам скотчем.
Местный Минздрав подтвердил, что медики используют полиэтиленовые пакеты,
Конструкция бахил такова, что они не всегда надёжно крепятся на ногах. Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами, — подчеркнули там.
В настоящий момент администрация медицинского учреждения закупает удобные бахилы.
Как писал NEWS.ru, 13 мая издание «Бел.ру» выпустило текст о работе медсестёр в больнице № 2 в Белгороде — основного медучреждения Белгородской области для размещения больных с коронавирусом. Редакция удалила материал, пообещав снова опубликовать его позднее, но уже с добавлением позиции руководства больницы. Однако выпущенный заново текст в значительной мере отличается от первоначального варианта.
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