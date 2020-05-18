Новосибирские врачи используют мусорные мешки вместо бахил

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Минкомсвязь сообщила о получении более 7 млн запросов на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Эта услуга стала самой популярной на портале госуслуг с момента запуска сервиса в 2009 года.

В среднем каждую минуту пользователи заполняли полторы тысячи заявлений, в пиковые моменты этот показатель достигал трёх тысяч. Люди начнут получать деньги с 1 июня, отправить запрос можно до 1 октября....