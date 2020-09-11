«Норникель» подсчитал затраты на ликвидацию ЧП на ТЭЦ-3

https://static.news.ru/photo/34ce621c-f443-11ea-b369-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

«Норникель» затратил на ликвидацию разлива топлива на ТЭЦ-3 около 8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Сергей Дяченко.

По словам Дяченко, у компании есть специальный счёт, на котором она показывает все эти затраты. Он подчеркнул, что в «Норникеле» понимают, что с этими цифрами придётся дальше работать и обсуждать с органами Росприроднадзора понесённые затраты, пишет РИА Новости.

Ранее горно-металлургическая компания «Норникель» сочла преждевременным требование Росприроднадзора выплатить штраф за аварию под Норильском. Представители предприятия считают, что ещё не завершена оценка объёмов собранных нефтепродуктов. Сумма взыскания — около 148 млрд рублей, сообщал NEWS.ru.

29 мая 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Его большая часть попала в реки Амбарную и Далдыкан, в результате чего в районе ввели режим ЧС, всё ещё ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

«Норникель» до сих пор не представил план по восстановлению экологии на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство предъявило компании расчёт ущерба и надеется на оперативные выплаты. В противном случае Росприроднадзор начнёт готовиться к судебным разбирательствам.