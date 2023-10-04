«Ноги убери»: Волочкову раскритиковали за шпагат на монументе времен ВОВ Подписчики Волочковой возмутились ее шпагатом на памятнике времен ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Пользователи Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) раскритиковали российскую балерину Анастасию Волочкову за то, что та на снимке закинула ногу на памятник времен Великой Отечественной войны. Ее подписчики назвали этот поступок неуважительным по отношению к истории и людям того времени. Сама балерина подписала это фото словами: «Ни дня без движухи».

Да ужас! Не знает применения своим двум конечностям. Позор такой, — написал один из юзеров.

Одна из пользовательниц, увидев опубликованное фото, посчитала хорошей идеей, если бы Волочкова села на пропеллер, а не закидывала на самолет-памятник ногу.

На памятники своих родственников тоже ноги закидываете? — поинтересовалась одна из подписчиц.

Другой пользователь попросил балерину не позориться и как можно скорее удалить этот пост.

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