«Ночная свеча» для вашего сада! Этот многолетник пахнет медом и неприхотлив

«Ночная свеча» для вашего сада! Этот многолетник пахнет медом и неприхотлив

«Ночная свеча» для вашего сада! Этот многолетник пахнет медом и неприхотлив! Удивительное растение энотера (Oenothera) в средней полосе чаще выращивают как двулетник или однолетник через рассаду. Его золотистые цветы диаметром 9–10 см раскрываются по вечерам, наполняя воздух тонким медовым ароматом, привлекающим пчел и ночных бабочек.

Главные достоинства:

Абсолютная морозостойкость (до -35 °C) и засухоустойчивость.

Мощные кусты высотой 100–120 см с густыми цветочными кистями.

Неприхотливость: растет на любых почвах, даже на бедных песчаных.

Два варианта выращивания: посев в грунт (всходы через 7–10 дней) или рассадный метод.

Почему садоводы любят энотеру:

В теплых регионах растет как многолетник, в средней полосе обильно цветет уже в первый год при рассадном способе.

Яркое украшение вечернего сада: цветы вспыхивают как свечи на закате.

Важный медонос, поддерживающий популяцию пчел.

Совет: для непрерывного цветения с июня по сентябрь высаживайте одновременно рассадные и безрассадные растения. Особенно эффектны они в посадках вдоль заборов — создают живую золотистую изгородь!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Украсит и сад, и дом.