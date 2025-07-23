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23 июля 2025 в 09:00

«Ночная свеча» для вашего сада! Этот многолетник пахнет медом и неприхотлив

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Ночная свеча» для вашего сада! Этот многолетник пахнет медом и неприхотлив! Удивительное растение энотера (Oenothera) в средней полосе чаще выращивают как двулетник или однолетник через рассаду. Его золотистые цветы диаметром 9–10 см раскрываются по вечерам, наполняя воздух тонким медовым ароматом, привлекающим пчел и ночных бабочек.

Главные достоинства:

  • Абсолютная морозостойкость (до -35 °C) и засухоустойчивость.
  • Мощные кусты высотой 100–120 см с густыми цветочными кистями.
  • Неприхотливость: растет на любых почвах, даже на бедных песчаных.
  • Два варианта выращивания: посев в грунт (всходы через 7–10 дней) или рассадный метод.

Почему садоводы любят энотеру:

  • В теплых регионах растет как многолетник, в средней полосе обильно цветет уже в первый год при рассадном способе.
  • Яркое украшение вечернего сада: цветы вспыхивают как свечи на закате.
  • Важный медонос, поддерживающий популяцию пчел.

Совет: для непрерывного цветения с июня по сентябрь высаживайте одновременно рассадные и безрассадные растения. Особенно эффектны они в посадках вдоль заборов — создают живую золотистую изгородь!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Украсит и сад, и дом.

многолетники
цветы
сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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