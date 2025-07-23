«Ночная свеча» для вашего сада! Этот многолетник пахнет медом и неприхотлив! Удивительное растение энотера (Oenothera) в средней полосе чаще выращивают как двулетник или однолетник через рассаду. Его золотистые цветы диаметром 9–10 см раскрываются по вечерам, наполняя воздух тонким медовым ароматом, привлекающим пчел и ночных бабочек.
Главные достоинства:
- Абсолютная морозостойкость (до -35 °C) и засухоустойчивость.
- Мощные кусты высотой 100–120 см с густыми цветочными кистями.
- Неприхотливость: растет на любых почвах, даже на бедных песчаных.
- Два варианта выращивания: посев в грунт (всходы через 7–10 дней) или рассадный метод.
Почему садоводы любят энотеру:
- В теплых регионах растет как многолетник, в средней полосе обильно цветет уже в первый год при рассадном способе.
- Яркое украшение вечернего сада: цветы вспыхивают как свечи на закате.
- Важный медонос, поддерживающий популяцию пчел.
Совет: для непрерывного цветения с июня по сентябрь высаживайте одновременно рассадные и безрассадные растения. Особенно эффектны они в посадках вдоль заборов — создают живую золотистую изгородь!
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Украсит и сад, и дом.