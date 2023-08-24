«Мы об этом не узнаем»: военэксперт о версии с двойником Пригожина Политолог Перенджиев: мы никогда не узнаем детали падения самолета с Пригожиным

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

Военный политолог Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что российская общественность никогда не узнает детали катастрофы самолета с предпринимателем Евгением Пригожиным на борту, включая версию о двойнике или спецоперации. Собеседник также призвал не увлекаться теориями заговора.

Похоронное бюро подтвердило, что есть тело Пригожина, поэтому я как-то не хотел бы придерживаться теорий заговора. Если это какая-то спецоперация, двойник, то мы об этом не узнаем. Гадать на кофейной гуще здесь — значит выставить себя на посмешище. Пригожин хоть и не имел генеральского звания, но занимал пост, соответствующий генеральскому званию. Я имею в виду, сколько у него было в подчинении людей, солдат в кавычках, — считает Перенджиев.

Самолет с Пригожиным на борту Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в минувшую среду, 23 августа. К настоящему моменту о состоянии самого бизнесмена официально неизвестно. По данным Росавиации, он значится в списке пассажиров разбившегося самолета. Кроме того, в списке упоминается имя Дмитрия Уткина — одного из командиров ЧВК «Вагнер». Одной из версии крушения самолета является теракт на борту.

Тела погибших при крушении частного самолета доставили в морг Тверской области. Утверждается, что в их числе значится и тело самого Евгения Пригожина. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы опознать тела погибших.