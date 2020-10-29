Никас Сафронов выступил против закрытия ток-шоу на российском ТВ

https://static.news.ru/photo/c964a4e4-19d3-11eb-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ток-шоу должны остаться на российском ТВ, заявил художник Никас Сафронов.

Можно, конечно, взять и разом все запретить, но это не решит основной проблемы: если эти ток-шоу выходят, да ещё и с высокими рейтингами, значит, их кто-то смотрит, — сказал Сафронов порталу «Собеседник.ru».

Однако при этом художник отметил, что передачи на ТВ должны повышать культурный и образовательный уровень людей и это необходимо сделать одним из приоритетов политики государства.

Ранее несколько государственных деятелей призвали закрыть ток-шоу, которые ведут Дмитрий Борисов, Андрей Малахов и Лера Кудрявцева. Причина — обсуждение нелицеприятных тем, которые связаны с российскими звёздами.

Кроме того, «Коммунисты России» призвали закрыть и развлекательное шоу на Первом канале — «Голос». Партия уверена, что в передаче имел место блат — слепые прослушивания прошла дочь ведущего канала Романа Будникова Александра.

Первый канал намерен подать в суд на партию, а также на актёра Станислава Садальского и музыкального критика Сергея Соседова.

При этом представители шоу-бизнеса заступились за «Голос». В частности, продюсер Игорь Матвиенко в интервью NEWS.ru сказал, что партия таким образом хочет пропиариться за счёт Первого канала.