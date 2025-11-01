Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:02

Никаких капризов не будет, это вам не петуния! Чудо-многолетник восхитит лиловым ковром из цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете цветы, которые будут радовать глаз до самых заморозков, обратите внимание на астры. Эти однолетники покоряют с первого взгляда: пышные махровые соцветия нежного сиренево-лилового оттенка с солнечно-желтой серединкой выглядят невероятно трогательно. Они идеально подходят для букетов, долго стоят в срезке, а в саду создают атмосферу нежности и уюта. Но главное — эти астры удивительно неприхотливы. Они не боятся легких заморозков, устойчивы к непогоде и будут цвести даже при минимальном уходе.

Чтобы получить крепкие, закаленные растения и более раннее цветение, я сею эти астры исключительно под зиму. В конце октября — ноябре, когда установится стабильно холодная погода и почва слегка подмерзнет, я делаю неглубокие бороздки на подготовленной грядке. Семена раскладываю достаточно редко, сверху присыпаю заранее заготовленной сухой почвенной смесью и слегка уплотняю поверхность. Никакого полива! Зимние морозы естественным образом стратифицируют семена, а весенние талые воды дадут им необходимую влагу для прорастания. Всходы появляются дружные и сильные. Такие растения вырастают более выносливыми, реже болеют и зацветают значительно раньше своих собратьев, посеянных весной. Уже к середине июля ваш сад украсят эти очаровательные «пушистики», которые будут цвести до глубокой осени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У ВСУ появились новые колесные танки
Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС
Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»
«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.