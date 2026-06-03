Ни гнили, ни личинок на луке: дачники спасают урожай золой и горчицей

Ни гнили, ни личинок на луке: дачники спасают урожай золой и горчицей

Луковая муха способна быстро испортить весь урожай, особенно если личинки доберутся до молодых растений. Но многие дачники обходятся без химии и защищают севок простым домашним способом. Для этого нужны всего два доступных ингредиента.

Перед посадкой в бороздки насыпают смесь древесной золы и горчичного порошка в пропорции 3:1. Порошок слегка перемешивают с почвой, а затем высаживают лук. Зола делает среду неблагоприятной для личинок, а резкий запах горчицы отпугивает вредителя.

Когда перо подрастет примерно до 5 сантиметров, обработку повторяют. Смесью посыпают междурядья и слегка рыхлят землю. За сезон процедуру проводят три раза с интервалом около двух недель — именно в это время луковая муха особенно активна.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что лук стал расти крепче и без повреждений. Она советует не загущать посадки и чаще рыхлить почву после полива — так грядки будут меньше привлекать вредителей.

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