«Ни дать, ни взять»: в России началась новая облава на преподавателей

Коррупция в российских вузах стремительно набирает обороты. В зону особого внимания силовиков теперь попадают как рядовые преподаватели, так и руководители учебных заведений. Ухудшение ситуации зафиксировали и в Национальном антикоррупционном комитете. В организации подтвердили — правоохранители усилили внимание к проблеме преступности в образовательной среде, повсеместно внедряя в вузы собственных осведомителей. NEWS.ru попытался разобраться, почему современные университеты сегодня подчас превращаются в рассадники взяточников.

Пандемия взяточничества

По заявлению главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, проблема взяточничества в российских вузах никуда не делась, более того, в последнее время подобных преступлений становится всё больше.

Если раньше правоохранители чаще хватали мелких взяточников, которые за пару тысяч рублей ставили зачёт, то теперь борьба стал выходить на более высокий уровень. Силовики приходят и к проректорам, и к ректорам, — заявил NEWS.ru Кабанов.

Он признал, что поймать преподавателя-взяточника довольно сложно, потому как в совершении преступления, как правило, заинтересованы обе стороны: одни получают деньги, другие — положительную оценку без фактической проверки знаний.

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

По словам Кабанова, правоохранительные органы стали работать более эффективно в данном направлении. Он сообщил, что практически в каждом вузе действует система осведомителей, которые сообщают о преподавателях, вымогающих деньги за сдачу экзамена или зачёта.

Действительно, в последние несколько месяцев российские вузы охватила чуть ли не эпидемия взяточничества. Так, в конце апреля в Казани стартовал процесс по делу о взятках на спортивной кафедре Казанского федерального университета. На скамье подсудимых оказался преподаватель кафедры физического воспитания и спорта. Мужчину обвиняют в получении взяток общей суммой 70 тысяч рублей. Физкультурник использовал две схемы получения денег. Первая — довольно банальная. Мужчина, по версии следователей, требовал от 1,5 до 3 тысяч рублей за зачёт по физкультуре. Вторая схема тоже известная — преподаватель взял по 20 тысяч рублей у двух выпускников бакалавриата за помощь в поступлении в магистратуру, хотя к процедуре приёма в магистратуру отношения не имел.

Незадолго до этого в Челябинске сотрудники полиции задержали при получении взятки заведующего кафедрой теории и методики спортивных игр Уральского государственного университета физкультуры 68-летнего профессора Виктора Олефиренко. Мужчину, работающего в вузе с 1977 года и являющегося, пожалуй, одним из самых уважаемых сотрудников, задержали при получении 20 тысяч рублей в рамках оперативного эксперимента.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В минувшем июле в центре внимания оказался Самарский государственный университет путей сообщения. По мнению специалистов, раскрытая здесь коррупционная схема — крупнейшая в высшей школе за последние годы. В общей сложности было возбуждено 185 уголовных дел, под следствием оказались сотрудники пяти из десяти филиалов Самарского университета путей сообщения — как простые педагоги, так и заведующие кафедрами, и деканы.

Альтруисты в аудиториях

По мнению автора Telegram-канала «Наука и университеты» профессора Евгения Белого, ситуация с массовым взяточничеством выглядит несколько странно.

Меня удивляет, что тема взяток в вузах до сих пор актуальна. Дело в том, что сегодня преподаватели в большинстве вузов поставлены в такие условия, когда отчислить студента практически нельзя, а значит, и ставить двойки не имеет смысла. Себе дороже, — пояснил Белый.

По его словам, в отношении бюджетных студентов реализуется принцип «деньги идут за студентом», а про тех, кто платит за обучение свои собственные средства, и говорить не нужно.

Профессор предположил, что многие студенты работают, получают неплохие зарплаты, но очень загружены на работе. Поэтому им становится экономически выгоднее «купить» какой-то экзамен, чем тратить время на подготовку к нему, одновременно либо теряя заработок, либо ощущая негативную реакцию руководителя.

Впрочем, с такой точкой зрения не спешит соглашаться кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн. Он полагает, что дело в другом — ситуация определяется абсолютно недостойным уровнем зарплаты, которую получают преподаватели.

Достаточно сказать, что обычный доцент вуза может зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц — и это со степенью кандидата наук и научными публикациями, а то и меньше. В то время как водитель или сантехник часто имеют вдвое или втрое больше. Совершенно естественно, что некоторые преподаватели считают, что они должны решать вопрос собственных доходов самостоятельно, в том числе и путём получения денег со студентов за зачёты и экзамены, — указал Эрштейн.

Он утверждает, что деятельность преподавателя во многом альтруистическая и множество коллег с отвращением смотрят даже на саму перспективу брать деньги у студентов.

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Взяточничество руководителей вузов собеседник NEWS.ru объяснил «исконно феодальным характером всего государства», где каждый, даже самый мелкий руководитель считает руководимую им организацию своей вотчиной и хочет получать от неё как можно больший доход.

Сбить накал

По оценкам специалистов, борьба с коррупцией в сфере образования продолжит усиливаться. По мнению адвоката Григория Сарбаева, ключевая причина данного тренда — сбить накал недовольства родителей поборами, поскольку ситуация действительно аховая. Впрочем, в разговоре с NEWS.ru он не исключил и иную подоплёку этой истории.

Профессорско-преподавательский состав всегда отличался либеральными взглядами и, соответственно, формировал у молодёжи критическое восприятие власти. Возможно, и здесь решили навести «порядок», поскольку современная борьба с коррупцией в стране носит весьма избирательный характер, — говорит он.

Различные опросы подтверждают, что взятки в российских вузах — рядовое явление. Например, четверть российских студентов дают взятки в университетах, чтобы сдать сессию, свидетельствуют результаты опроса, который был проведён порталом для молодых специалистов Career.ru. Оказалось, что 23% опрошенных студентов хотя бы раз давали взятку — за сдачу зачёта или экзамена или за пропуски занятий. Чаще всего, по словам опрошенных, преподаватель вынуждал дать взятку, впрочем, некоторые признавались, что им «просто не хотелось готовиться». При этом, показал опрос, только 12% студентов готовы пожаловаться на преподавателя, если он попросит взятку.

Ilya Galakhov/Global Look Press

Как пояснил NEWS.ru доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Дмитрий Назаров, вряд ли взяточников в вузах стало принципиально больше. Он полагает, что взятки внутри вуза во время обучения сходят на нет. По словам Назарова, чтобы получить значимые суммы, необходимо, чтобы каждый студент группы сдал определённую сумму, пусть и небольшую. Однако убедить сделать это всех сложно, да и опасно: могут просто «сдать» на уровне деканата или написать анонимное письмо ректору или проректору.

В то же время он признал, что полностью искоренить взятки невозможно.

Опытные взяточники делают это очень умно: они оценивают человека и только потом оговаривают сумму. Такие не попадаются. Они оказали услугу — и все довольны. Попадаются те, которые неверно оценивают размер взятки, — говорит он.

Эксперты уверены: проблема кроется не в количестве взяток или количестве задержаний, а скорее в падении интереса к реальным знаниям. По словам директора экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерины Колесниковой, речь идёт во многом о социальной проблеме.

Увы, сейчас модно быть быдлом. Умный человек постепенно становится изгоем общества. Кумиры современного студента — быдловатые звёзды, пропагандирующие всё что угодно, кроме истинных ценностей. Потому и учебный процесс деградировал, — констатировала Колесникова.

Напомним, ЮНЕСКО оценило ежегодный объём взяток в российских вузах в полмиллиарда долларов. Однако эксперты не исключают, что оценка занижена: дать взятки готовы более 80% родителей абитуриентов.