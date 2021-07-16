Кандидатский минимум: почему в России массово меняют руководство вузов

За последние девять месяцев ректоры сменились в 21 российском вузе, подведомственном Министерству науки и высшего образования РФ. Эксперты обращают внимание сразу на два новых тренда при смене руководителей учебных заведений. Во-первых, всё чаще ректорские кресла занимают «варяги» — люди, не связанные с вузом, как правило, выходцы из других регионов. Во-вторых, вопреки установленной традиции, «рулить» приходят не доктора наук, а кандидаты — это обстоятельство вызывает серьёзное недовольство у представителей высшей школы. NEWS.ru выяснил, для чего государство инициировало такие перемены и к чему они могут привести.

«Чужие» кандидаты

За последние несколько месяцев ректоры сменились в целом ряде вузов: в ДВФУ, МФТИ, МИФИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Камчатском госуниверситете им. Витуса Беринга, Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева, Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления, Тульском госуниверситете, Череповецком госуниверситете, Поволжском госуниверситете сервиса; Оренбургском госуниверситете и в других.

Автор Telegram-канала «Наука и университеты», доктор технических наук, профессор Евгений Белый подсчитал: только в семи из 21 вуза(33%) университет возглавил «свой» сотрудник (в шести случаях — бывший проректор). В остальных 14 университетах на эту должность был приглашён «варяг».

Если посмотреть учёные степени новых руководителей вузов, то соотношение получается точно такое же: семь докторов наук и 14 кандидатов наук, — пояснил NEWS.ru Белый. — По этой причине есть основания говорить о двух наметившихся трендах при выборе кандидатур на должности ректоров университетов.

По словам профессора, при формировании ректорского корпуса используется пресловутая «губернаторская модель» — на освободившуюся должность назначается управленец со стороны, который, проработав полгода или год, на выборах избавляется от приставки «и. о.».

Кроме того, отмечает профессор, налицо уход от традиции 90-х — нулевых, когда негласно считалось, что пост ректора должен занимать только доктор наук.

Сейчас же, по всей видимости, на первый план выходят управленческие способности руководителя. Произведённое председателем правительства РФ назначение Никиты Анисимова ректором Высшей школы экономики является яркой иллюстрацией указанных тенденций, — утверждает Белый.

Требования к кандидатам в ректоры установлены действующим Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС). Согласно документу, обязательным условием является наличие учёной степени (кандидата или доктора наук), а также стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет.

Университет как бизнес

МФТИMIPT.rus/facebook.com МФТИMIPT.rus/facebook.com

Новые тренды в высшем образовании вызвали ожесточённую дискуссию в профессиональном сообществе. Государству сегодня как никогда нужны менеджеры, способные принимать быстрые решения и умеющие работать в условиях форс-мажора, утверждает в беседе с NEWS.ru кандидат педагогических наук, куратор кластера «Высшее образование» Московского международного салона образования Александр Молчанов.

Сейчас на первый план выходят показатели экономической эффективности, умение выживать в динамично меняющемся мире. Поэтому современный ректор должен уметь договариваться с бизнесом, региональными властями. Новая модель, несомненно, требует определённой живости, — считает Молчанов.

По его словам, в 90-е годы от руководителей вузов требовалось профессиональное исполнение хозяйственных функций, в нулевые приоритетной задачей было восстановление научно-исследователькой базы. Собеседник издания признает: тогда ректоров преимущественно набирали своих, изнутри.

Сейчас же ставка делается на представителей бизнеса, людей с бэкграундом, которые успели зарекомендовать себя.

Новые ректоры — это управленцы, которые способны смотреть на университет как на бизнес и отстраивать бизнес-процессы. Это отнюдь не означает разрушение высшей школы. Напротив, в числе их функций — профессионально «запаковать» образовательную программу, успешно вывести её на рынок, максимально дорого продать время профессора своего вуза, — объяснил Молчанов.

Комментируя массовый приход «варягов» в университеты, эксперт указал на то, что далеко не всегда врио со стороны становятся ректорами. Он напомнил, что ректоры не назначаются, а выбираются. Бывали случаи, когда до избрания ректора в университетах менялось несколько врио. Например, напомнил Молчанов, в Томском политехе назначенный врио так и не стал ректором.

У так называемых варягов есть и очевидные сильные стороны: во-первых, у них не замылен глаз, во-вторых, человек «изнутри» более ограничен в маневрах. Например, очень сложно «оптимизировать» своих учителей, которых ты уважаешь, но которые сегодня демонстрируют неэффективность. «Внешнему» управленцу это сделать гораздо проще, — указал собеседник издания.

Он напомнил, что единоличным «хозяином» государственных вузов является государство, поэтому оно вправе само определять, кого и на какой пост рекомендовать.

Очевидно, что наметившиеся тренды связаны и с тем, что в России идёт планомерное продвижение молодых людей на разные руководящие посты. Вузы в этом смысле не стали исключением.

Как пояснил NEWS.ru доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Дмитрий Назаров, роль вуза в комплексном решении проблем регионов увеличивается.

Данный тезис активно продвигают на всех уровнях, и поэтому для реализации этого тренда требуются молодые люди. Не секрет, что кандидаты — это люди до 40-45 лет, и указанная планка имеет тенденцию к снижению. То есть речь идёт о самом трудоспособном возрасте, — отметил эксперт.

По его оценкам, ректор в современном контексте выступает в качестве гаранта эффективного расходования средств. Назаров уверен: человек науки, уважаемый профессор закономерно проигрывает в этом плане.

Достаточно посмотреть на эффективный контракт. Его выполняют молодые преподаватели полностью, более старшее поколение считает, что достижение тех или иных показателей — это не очень важно, важнее качественное обучение. Но пардон, система изменилась, — считает он.

В то же время Назаров оговорился: под этот «тренд» попадают и учёные — хорошие управленцы, и неугодные или конфликтующие с властью на местах. В этом случае такой рычаг используют для избавления от неугодных.

Пацаны не в авторитете

МИФИ official.MEPhI/facebook.com МИФИ official.MEPhI/facebook.com

Очевидно, что указанные тренды уже оборачиваются массовым расколом в среде высшей школы. Глава Всероссийского фонда образования, профессор Сергей Комков в разговоре с NEWS.ru заявил, что массовый приход кандидатов наук на посты ректоров приведёт к катастрофе.

Такие решения действительно могут оказаться успешными, если мы хотим угробить учебный процесс и превратить вузы в бизнес-комбинаты по выпуску недоспециалистов. Конечно, подобный подход на руку чиновникам — они делают ставку на молодых и послушных руководителей, с которыми легко договориться, — отметил профессор.

По словам Комкова, обсуждаемые тренды уже дают печальные плоды: в ряде вузов приход руководителей-варягов, не обладающих должным авторитетом, привёл к тому, что видные ученые, заведующие кафедрами, вынуждены увольняться.

Глава Всероссийского фонда образования ссылается на практику ведущих европейских университетов, утверждая, что там возглавить учебное заведение может лишь уважаемый в профессиональной среде учёный, а «неизвестные пацаны ректорами там точно не становятся».

Он склонен считать, что такой путь «нам подсказали американские советники, заинтересованные в окончательном уничтожении российского образования».

Напомним, ранее стало известно, что в рейтинге вузов быстрее прогрессируют университеты, которые возглавляют руководители с высокими научными показателями. Соответствующие данные были получены в ходе исследования «Ректоры России: сможет ли эта команда обеспечить научно-технологический прорыв?», проведенного «Лабораторией Крыштановской» и Центром изучения российской элиты Госуниверситета управления.