Уже сегодня думская комиссия по этике может опять пристыдить главу ЛДПР Владимира Жириновского. Во всяком случае, глава этой комиссии в Госдуме Отари Аршба обещает, что после 13 января, как только после своей продолжительной паузы в работе депутаты вновь соберутся на Охотном ряду, очередной экстравагантный поступок Владимира Вольвофича будет рассмотрен и получит адекватную оценку. А сегодня как раз состоится первое пленарное заседание нижней палаты парламента после каникул.

Вниманию комиссии будет предложен эпизод с похождением Жириновского на Красной площади, когда совсем в стиле вроде бы ушедших девяностых бессменный лидер ЛДПР раздавал тысячные купюры прогуливавшимся россиянам, приговаривая: «Дети, женщины, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Собственно, в свойственном ему легком стиле Жириновский поспешил сам извиниться за столь нелестные публичные оценки соотечественников, сообщив, что, оказывается, мы и так все «холопы. Бесправные, безлошадные, бесквартирные». Однако, учитывая, какое количество квартир и прочей недвижимости традиционно числится лично за Владимиром Вольфовичем под видом партийной собственности, его самоуничижение вызывает лишь легкую улыбку.

Да и извиняться Жириновскому не привыкать. За последние годы он перед кем только не извинялся: перед уральцами, народами Крайнего Севера, жителями Кавказа и даже Ксенией Собчак. Конечно, его сравнение москвичей с холопами, крепостными можно было бы списать на его немалый возраст, эмоциональные перегрузки и привычный для его общения с массами карнавальный стиль. Вспомним заодно классику: «Остапа понесло!» Но дело в том, что фраза главного либерал-демократа удачно попала в резонанс с общественным настроением. Недаром же в ходу нынче анекдот, в котором два высокопоставленных чиновников говорят между собой: «Ну, мы-то уже все заработали. Надо и о народе подумать. — Ну для начала по пятьсот душ. Не больше!»

Жириновский своей репликой просто подлил масла в огонь все более горячих споров о растущем социальном расслоении, государственном феодализме, формировании фактически сословий, к которым применяются разные законы и правила. К слову, тут же, как на заказ, в легендарном Урюпинске попытались уволить редактора местной газеты, которая фото федерального политика поместила на полосе ниже фотки местного депутата. Вот вам и тонкие сословные привилегии.

И на таком фоне настроений в обществе ВВЖ взял да и назвал всех «холопами». Как всегда попал в «яблочко». Только его коллег такая прозорливость вряд ли обрадует. А тут еще имеет успех комедия с названием «Холоп». Фильм о мажоре, которого для перевоспитания поместили в искусственно сконструированную историческую среду в качестве ... крепостного холопа. Публика, видимо, проголосовала своим кровным рублем за зрелище исторического реванша над золотой молодежью, которая давно уже ощущает себя чем-то вроде нового дворянства — из грязи в князи.

Словом, обсуждение несдержанности Владимира Вольфовича могло бы стать спусковым крючком для куда более серьезного разговора о реалиях современной России, которые остаются одним из препятствий на пути ее развития. Но, видимо, закрытое обсуждение выльется в традиционное сдержанное порицание. А жаль!