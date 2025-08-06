Нежные сметанные булочки! Пышные и с тающей начинкой

Нежные сметанные булочки! Пышные и с тающей начинкой

Нежные сметанные булочки! Пышные, воздушные булочки с тающей во рту сметанной начинкой — идеальная выпечка к чаю или кофе. Ароматные, слегка сладкие, они покорят вас своей мягкостью и нежным вкусом!

Ингредиенты для теста

Молоко — 250 мл (тёплое)

Сахар — 70 г

Яйцо — 1 шт.

Дрожжи сухие — 7 г

Мука — 460 г (+/− 50 г, зависит от влажности)

Сливочное масло — 60 г (размягчённое)

Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки

Сметана — 300 г (20–25% жирности)

Сахар — 50 г

Кукурузный крахмал — 1 ч. л.

Приготовление

Замешиваем тесто. В тёплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте яйцо, соль и мягкое сливочное масло, перемешайте. Постепенно вводите муку, вымешивая мягкое, эластичное тесто (около 7–10 минут). Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока объём не увеличится в 2 раза. Готовим начинку. Смешайте сметану, сахар и крахмал до однородности. Формируем булочки. Тесто обомните, разделите на 12–14 частей, скатайте шарики. Каждый шарик раскатайте в лепёшку, выложите в центр 1 ч. л. начинки, защипните края. Выложите швом вниз на противень с пергаментом, оставьте на 20 минут для расстойки. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета.

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