Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 09:30

Нежные сметанные булочки! Пышные и с тающей начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные сметанные булочки! Пышные, воздушные булочки с тающей во рту сметанной начинкой — идеальная выпечка к чаю или кофе. Ароматные, слегка сладкие, они покорят вас своей мягкостью и нежным вкусом!

Ингредиенты для теста

  • Молоко — 250 мл (тёплое)
  • Сахар — 70 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Дрожжи сухие — 7 г
  • Мука — 460 г (+/− 50 г, зависит от влажности)
  • Сливочное масло — 60 г (размягчённое)
  • Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки

  • Сметана — 300 г (20–25% жирности)
  • Сахар — 50 г
  • Кукурузный крахмал — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Замешиваем тесто. В тёплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Добавьте яйцо, соль и мягкое сливочное масло, перемешайте. Постепенно вводите муку, вымешивая мягкое, эластичное тесто (около 7–10 минут). Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа, пока объём не увеличится в 2 раза.
  2. Готовим начинку. Смешайте сметану, сахар и крахмал до однородности.
  3. Формируем булочки. Тесто обомните, разделите на 12–14 частей, скатайте шарики. Каждый шарик раскатайте в лепёшку, выложите в центр 1 ч. л. начинки, защипните края. Выложите швом вниз на противень с пергаментом, оставьте на 20 минут для расстойки. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили творожные булочки — пальчики оближешь! Пачка творога, яйцо и чуть масла.

булочки
простой рецепт
тесто
сметана
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
Массовые беспорядки с участием мигрантов вспыхнули в российском городе
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.