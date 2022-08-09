Невролог рассказал, станет ли фон Триер глубоким инвалидом из-за Паркинсона Невролог Евдокимов заявил о непредсказуемом течении болезни Паркинсона у режиссера фон Триера

Фото: Aftonbladet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ларс фон Триер

Датский режиссер Ларс фон Триер вряд ли станет глубоким инвалидом из-за обнаруженной болезни Паркинсона, рассказал невролог Александр Евдокимов. Медик подчеркнул, что современные лекарства позволяют «очень долго» сводить к минимуму симптомы. Он добавил, что тем не менее недуг остается неизлечимым и 65-летний фон Триер может столкнуться с нарушением когнитивных функций.

Лекарства не лечат, а нивелируют симптоматику. Постепенно Паркинсон будет влиять на когнитивные функции, насколько они ухудшатся, зависит от того, насколько рано начали терапию. Думаю, Триер сможет нормально передвигаться и снимать фильмы, Паркинсон достаточно медленно прогрессирует, хоть, к сожалению, и неизлечим, — добавил Евдокимов.

Эксперт отметил, что предсказать развитие болезни сложно, особенно при наличии сопутствующих патологий — сердечно-сосудистых или онкологии, а также вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем. Собеседник подчеркнул, что подобные состояния и пристрастия только ухудшают прогноз.

Сердечно-сосудистые патологии, онкология, алкоголь, курение. Возраст 65+ сам по себе подразумевает уязвимость перед всеми внешними факторами. Одними таблетками лечить можно, но если вредные привычки сохраняются, то прогрессировать Паркинсон будет быстро. Еще Гиппократ говорил, что для здоровья необходимо совершать посильные физические нагрузки. Это работает абсолютно для всех, — подытожил Евдокимов.

Ранее издание The Copenhagen Post, ссылаясь на кинокомпанию Zentropa, сообщило, что врачи диагностировали болезнь Паркинсона у режиссера фон Триера. Отмечается, что автор «Нимфоманки» пребывает в «хорошем настроении» и проходит лечение. За ним назначен уход для того, чтобы он смог завершить съемки третьего сезона сериала «Королевство. Исход».

В списке известных картин обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля — «Идиоты», «Догвилль», «Антихрист», «Меланхолия», «Нимфоманка» и «Дом, который построил Джек».