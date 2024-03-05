Россиянкам рассказали, в какой одежде нельзя показываться на глаза свекрови Стилист Харина: при визите к свекрови следует избегать откровенных нарядов

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При визите к родителям супруга одежда невестки должна отражать не только ее внутренний стиль, но и уважительную позицию, рассказала в беседе с LIFE.ru стилист Лидия Харина. По ее словам, избежать осуждающих взглядов свекрови можно, если не надевать на встречу чересчур откровенные наряды.

Как пояснила эксперт, предметом недовольства свекрови могут стать джинсовые мини-шорты, платья с оголенной спиной до ягодиц, колготки в крупную сетку в сочетании с короткой юбкой, топики на тонких лямках с откровенным бюстье.

Кроме того, не стоит идти в гости к родителям мужа в вечернем платье (хотя это зависит от формата мероприятия), а также в коротких и неудобных платьях и юбках, не позволяющих свободно наклоняться. Также, по словам стилиста, следует избегать обтягивающих футболок и топов без бюстгальтера. На образ и выбор стиля должна напрямую влиять общая тема мероприятия.

Чтобы уместиться в контекст события, нужно заранее связаться с родственниками, чтобы узнать о дресс-коде мероприятия, тогда вы сможете избежать неприятные ситуации с вашим внешним видом, — резюмировала специалист.

Ранее стилист Наз Маер предупредил, что берет и меховая оторочка на воротнике пальто являются деталями образа, способными визуально сделать женщину старше своих лет. Также, по его словам, добавляют возраст крупный цветочный принт на одежде и жакет в «гусиную лапку».