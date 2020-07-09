Немецкие учёные обнаружили несколько нейтрализующих коронавирус антител

https://static.news.ru/photo/0db1beec-c1f6-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сразу 28 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус выявили исследователи из университетской клиники Кельна и Немецкого центра исследования инфекций (DZIF).

Как сообщает РИА Новости, немецкие учёные в тесном сотрудничестве с исследователями из Израиля целенаправленно искали антитела в крови 12 вылечившихся от коронавируса пациентов.

Нашей целью было лучше понять иммунный ответ на SARS-CoV-2 и вместе с тем идентифицировать имеющие высокий потенциал антитела, — цитирует агентство сообщение учёных.

Отмечается, что для этой цели они исследовали более четырёх тысяч специфических клеток крови излечившихся пациентов. Им удалось частично расшифровать механизм образования антител и благодаря этому воссоздать 255 из них. Из этого количества удалось выделить 28 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус.

Сейчас исследователи изучают характеристики полученных антител совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Клинические исследования могут начаться уже в этом году.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца. А значит, возможность повторного заражения не исключена. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. Авторы работы сравнили иммунные реакции более 70 человек, перенёсших COVID-19. Выяснилось, что 40% из тех, у кого болезнь протекала бессимптомно, и 13% из тех, у кого были клинические проявления, лишились антител.