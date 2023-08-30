«Нельзя назвать сезонной инфекцией»: врач о COVID-19 Врач Уланкина: COVID-19 пока не перешел в сезонную инфекцию

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На данном этапе нельзя назвать COVID-19 обыкновенной сезонной инфекцией, с момента его появления прошло слишком мало времени, считает врач Ольга Уланкина. В беседе с «Вестями Подмосковья» она уточнила, что в перспективе коронавирус действительно встанет в один ряд с ОРВИ. Специалист уверена, что у многих заразившихся сейчас заболевание будет протекать в легкой форме, порой даже бессимптомно. Из основных признаков она выделила кашель, боль в горле и насморк.

Ковид пока нельзя назвать обычной сезонной инфекцией — прошло слишком мало времени с того момента, как это заболевание появилось в мире. Но в перспективе, скорее всего, COVID-19 перейдет в разряд привычных ОРВИ и останется с человечеством навсегда, — подчеркнула Уланкина.

Кандидат медицинских наук Любовь Станкевич подчеркнула, что к наступлению осени в связи с похолоданием и возвращением людей из отпусков ожидается сезонный рост заболеваемости. По ее словам, число заболевших будет меньше, чем в период пандемии. Специалист связывает это с прохождением населением вакцинации и прочным коллективным иммунитетом. Станкевич подчеркнула, что при этом ожидается новая вспышка гриппа.

Специалист добавила, что у вирусов есть две основные характеристики — индекс заразности и патогенность. Микроорганизм стремится размножаться, а не уничтожать своих носителей. В связи с этим Станкевич отмечает, что новый штамм «Эрис» может оказаться более заразным, но менее тяжелым. Но это не значит, что следует расслабляться, уверена специалист. Она подчеркнула, что особенно внимательно к своему здоровью следует отнестись людям с ослабленным иммунитетом — даже менее патогенные штаммы коронавируса могут привести к тяжелым последствиям.

Потенциально этот штамм может вытеснить другие, но станет ли он доминирующим — ответить сложно, потому что пока зафиксировано только несколько случаев, в каждом из которых заболевание протекало в легкой форме, — заключила Станкевич.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов ранее предупредил, что новый штамм коронавируса BA.X насчитывает в себе порядка 30 мутаций и уже обнаружен в шести местах разных стран. Он отметил, что особое беспокойство вызывает тот факт, что изменения отслеживаются в том участке, который отвечает за проникновения вируса в клетку.