«Недостаточное обучение»: лётчик о причинах ошибок пилотов

Одной из причин выполнения ошибочных действий пилотами самолётов является их недостаточное обучение. В разговоре с NEWS.ru заслуженный лётчик России Юрий Сытник заявил, что из авиационных училищ приходят люди без опыта налёта на маленьких самолётах и их сразу сажают на большие судна.

Недостаточное обучение пилотов к эксплуатации самолётов. Правильно лётчиков нужно учить. Те, кто поступает из училищ и без опыта налёта на маленьком самолёте, сразу садятся на большой самолёт. Это молодые люди, которые не умеют работать с фурнитурой кабины, — сказал Сытник.

Авиаэксперт также отметил, что пилоты много времени проводят не только на работе, но и на обучении. Из-за этого у них остаётся мало времени на отдых. У них накапливается усталость, которая за 1,5–3 года работы приводит к ошибочным действиям в ходе пилотирования.

Нужно правильно готовить пилотов. Нужно больше уделять внимания обучению второго пилота, — отметил специалист.

Говоря о рекомендации Росавиации главам авиакомпаний обратить внимание на «поддержание хорошего уровня взаимодействия членов экипажа» в условиях увеличения рабочей нагрузки при отказах систем самолёта, Сытник указал на необходимость «посадить конкретным приказом лётчиков на переучивание, хотя бы на месяц в учебно-тренировочных отрядах».

Ранее эксперты Росавиации заявили, что пилоты во время полётов выполняют ошибочные действия из-за технологических недостатков оборудования кабин. Среди них указано близкое расположение кнопок и отсутствие защиты от случайного нажатия. В исследовании также говорится, что существует риск перепутать различные органы управления из-за их близкого расположения и единой формы.