«Не волшебная палочка»: нарколог оценил пользу пищевых добавок от опьянения Нарколог Гончаров: пищевые добавки не помогут снизить алкогольное опьянение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мире не существует добавки, которая уменьшала бы всасывание алкоголя, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Олег Гончаров. По его словам, спиртное попадет сначала в печень, а потом в мозг и вызовет опьянение. Специалист сомневается, что пищевые добавки снимут симптомы алкогольного опьянения.

Наверное, можно сделать добавки, которые будут улучшать состояние мембраны печеночной клетки, уменьшая эффект интоксикации. Здесь речь не идет о пищевой добавке. Уменьшить воздействие на мозг практически невозможно, алкоголь туда попадет. Мне кажется, что можно уменьшить влияние алкоголя и его вред, но это не волшебная палочка. Нужно помнить, что биодобавка — это тоже лекарство, но действует в 150 раз слабее, — сказал Гончаров.

Поводом для комментария стала информация о том, что ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) разработали препарат, который позволяет снять симптомы опьянения, сохранить трезвость мышления и оставаться в тонусе во время вечеринки. Средство представляет собой биологически активную добавку к пище, оно не содержит лекарств.

До этого главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин развеял три основных мифа об отказе от курения. Медик отметил, что человек предпринимает минимум пять попыток избавиться от никотиновой зависимости.