«Не верится»: Анита Цой о гибели мужа Дианы Гурцкаи Певица Анита Цой: близкие не могут поверить в гибель супруга Дианы Гурцкаи

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко

Близкие заместителя министра науки и высшего образования России и мужа певицы Дианы Гурцкаи Петра Кучеренко не могут поверить в случившееся, сообщила NEWS.ru исполнительница Анита Цой. Она назвала гибель Кучеренко величайшим горем.

Это величайшее горе, большая потеря для Дианы, Министерства образования и всех его коллег. Я сегодня утром звонила Диане, она не взяла трубку, но я представляю ее состояние. Но я говорила с братом Дианы Робертом. Они не могут поверить. Это ужасно, — сказала певица.

21 мая стало известно, что Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни. По словам коллег, чиновнику стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется. Представители ведомства принесли соболезнования родным и близким умершего.

Выпускник Российского университета дружбы народов (РУДН), Кучеренко был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012 год преподавал в альма-матер.

С 2012 года он руководил аппаратом комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а в 2020-м был назначен замминистра науки и высшего образования, с 2021 года стал еще и статс-секретарем. В 2005 году Кучеренко женился на певице Диане Гурцкае, в 2007 году у них появился сын.