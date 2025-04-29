Не верите? Тогда попробуйте сами! Обалденный мармелад из кофе за полчаса!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим кофейный мармелад — необычный десерт для гурманов! Этот изысканный десерт сочетает насыщенный кофейный аромат с нежной желеобразной текстурой.

Для приготовления возьмите: 200 мл крепкого свежезаваренного кофе, 150 г сахара, 15 г желатина и 1 ч. л. ванильного экстракта.

Залейте желатин 50 мл холодной воды и оставьте набухать. Кофе смешайте с сахаром и нагрейте до растворения кристаллов. Добавьте набухший желатин, размешивайте до полного растворения. Влейте ванильный экстракт для мягкости вкуса.

Разлейте массу по силиконовым формочкам и оставьте в холодильнике на 4–5 часов. Готовый мармелад должен легко отделяться от стенок. Перед подачей обваляйте кубики в какао-порошке или молотом кофе для элегантной горьковатой нотки.

Такой десерт станет идеальным завершением обеда вместо традиционных сладостей. Кофеин в составе мягко взбодрит, а нежная текстура порадует даже искушенных сладкоежек. Храните в герметичной таре не более 5 дней.

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