11 августа 2025 в 20:31

Не потребует ни одной подкормки за весь сезон: ковер из цветов без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Барвинок малый — идеальный цветущий многолетник, который не потребует ни одной подкормки за весь сезон! С ним вы получите ковер из цветов без хлопот.

Это почвопокровное растение с глянцевыми листьями и нежными сине-фиолетовыми цветками прекрасно растет даже на бедных почвах, довольствуясь естественным питанием из опавшей листвы и органических остатков. Барвинок исключительно жизнестоек — переносит засуху, тень, переувлажнение и морозы до −30 °C, активно разрастаясь вширь без какого-либо ухода.

Его корневая система самостоятельно добывает питательные вещества из глубоких слоев почвы, а плотный ковер из листьев подавляет сорняки, делая прополку ненужной. Цветет барвинок дважды: в мае — июне и повторно в августе — сентябре, создавая в саду живописные «озера» цвета. Единственное, что ему нужно, — минимальный полив в сильную засуху и обрезка старых побегов раз в три-четыре года для омоложения.

Ранее стало известно, какой многолетник не боится мороза и снега и будет цвести до Нового года.

многолетники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
