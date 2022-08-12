Идея льготной ставки автокредитования в качестве меры поддержки спроса на автомобильный транспорт не нова и в то же время достаточно эффективна, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Также эксперт отметил, что если производить автомобили, используя отечественные комплектующие, то и кредитная ставка по ним будет достаточно низкой.

Данная мера действительно довольно неплохо работает. Тут надо понимать, что эту идею обкатали еще в 2009 году, что бы хоть как-то поддержать спрос. Потом ее обкатали в пандемию, чтобы также поддержать спрос. Сейчас, конечно, ситуация несколько тяжелее, но это не отменяет необходимости продолжения поддержки спроса у населения. Тем более при условии, что если ты делаешь с использованием отечественных же комплектующих, то и кредитная ставка у тебя будет достаточно низкой. Это, безусловно, правильные шаги и действия по поддержке спроса, а не банальный популизм, как это обычно бывает, — заявил Разуваев.