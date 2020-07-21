Названы условия, при которых люди с ВИЧ могут усыновлять детей в России

https://static.news.ru/photo/bab91958-cb71-11ea-878d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Правительство выпустило критерии, при соответствии которым люди с ВИЧ могут усыновлять или брать под опеку детей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменение в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребёнка. У людей, заражённых вирусом иммунодефицита человека, теперь появляется право на это при ряде условий.

Желающее стать приёмным родителем лицо должно находиться на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года и получать терапию. При этом определяемая вирусная нагрузка с количеством CD4-клеток должна составлять более 350 клеток/мл. Такие критерии ранее предложил Минздрав.

В мае 2019 года в России были приняты поправки в Семейный кодекс, которые позволяют в некоторых случаях ВИЧ-положительным и имеющим вирус гепатита С людям усыновлять детей. Ранее наличие такого запрета в законодательстве Конституционный суд признал неправомерным, писал NEWS.ru.