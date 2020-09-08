Названы условия досрочного освобождения Ефремова

https://static.news.ru/photo/6fbc9e1a-f1dd-11ea-9942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённого на восемь лет Михаила Ефремова могут досрочно освободить из колонии после отбытия половины наказания. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Как рассказал правозащитник KP.RU, при совершении тяжких преступлений, к которым также относится и ч. 4 ст. 264 УК РФ, УДО может быть назначено после отбытия не менее половины срока наказания. При этом повысить свои шансы на условно-досрочное освобождение Ефремов может примерным поведением, участием в общественной жизни, а также возмещением ущерба потерпевшим.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. По его мнению, тот может выйти на свободу уже через два года. Он пояснил, что приговор суда может быть существенно снижен при обжаловании в различных инстанциях. Кроме того, не исключено, что Ефремов попадёт под амнистию, которая может быть объявлена в 2021 году. Политик также предположил, что в колонии Ефремов будет работать библиотекарем, вести театральный кружок.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин назвал приговор Ефремову «позорищем». Он уверен, что актёр получил бы гораздо меньший срок, если бы его интересы представлял не Эльман Пашаев, а другой адвокат.