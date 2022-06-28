Названы указывающие на глухоту симптомы, требующие обращения к врачу Отоларинголог Зайцев назвал симптомы, означающие развитие глухоты

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На приеме у врача-отоларинголога

Глухота у людей ассоциируются с возрастными изменениями или наследственной предрасположенностью, данный недуг объясняется несколькими причинами, заявил NEWS.ru отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, снижение слуха происходит из-за серной пробки, воспаления слуховой трубы или из-за момента, когда в ухе застряло инородное тело. При возникновении эффекта заложенности или оглушенности следует обратиться к специалисту.

Второй механизм снижения слуха — сенсоневральный тит. В этом случае речь идет о нарушении звука восприятия, сенсонервальной тугоухости, то, что раньше называлось невритом слухового нерва. Это состояние лечится, здесь все зависит от самих пациентов. Чем раньше он распознает у себя ухудшение слуха, тем раньше он понимает важность и необходимость обратиться к отоларингологу, потому что фактор времени играет первостепенное значение. Когда фактор времени упущен, то помочь довольно сложно, — отметил Зайцев.

Врач пояснил, что о проблемах со слухом сигнализирует эффект заложенности или оглушенности, как будто уши прижаты подушками с двух сторон. При этом человек слышит, но находится в вакууме.

Это, скорее всего, будет кондуктивное нарушение, либо серная пробка, либо жидкость за барабанной перепонкой в среднем ухе тоже дает ощущение оглушенности, как будто мы под водой. Если человек слышит, что говорят, но у него нет разборчивости, то это, вероятнее всего, будет патология внутреннего уха. В норме мы должны слышать хорошо, единственное, с возрастом, с 40–45 лет, развивается старческая тугоухость, которая постепенно накрывает. Если у человека возникает снижение слуха, уже через день нужно обращаться к специалисту. Не нужно ждать, что это само рассосется, — сказал Зайцев.

Он добавил, что при проблемах со слухом существует физикотерапевтическая методика лечения сенсонервальной тугоухости, благодаря которой улучшается слух. Также пациенту нужно пройти аудиометрическую проверку слуха, чтобы понять глубину поражения. После прохождения обследования врач в состоянии сразу дать прогнозы по лечению, улучшению или выздоровлению.

Ранее Зайцев рассказал, как правильно лечить ринит. По его словам, лечение пациента будет зависеть от стадии заболевания. Врач отметил, что острый ринит может длиться до трёх месяцев, подострый — от трёх до шести месяцев, а если он не прекращается, то здесь уже речь идёт о хроническом. Лёгкий ринит проявляется в форме насморка.