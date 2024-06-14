Названы тяжелые недуги, при которых болит поясница Терапевт Чиркова: боли в пояснице могут говорить о болезнях почек или опухолях

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Боли в пояснице могут говорить о проблемах с почками, позвоночником или развитии опухолей, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, данный симптом также проявляется при нарушении в работе половой системы у женщин.

Боли в области поясницы чаще всего являются следствием остеохондроза позвоночника или миозита — воспаления мышц. Но могут быть и другие причины: воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей, проблемы в женской половой сфере, остеопороз, опухоли. Точный диагноз может поставить только врач, — подчеркнула Чиркова.

Она добавила, что боли в пояснице могут быть связаны со сменой позы или движениями. Врач объяснила, что при заболеваниях внутренних органов неприятные ощущения в спине носят постоянный характер.

Для себя надо знать, что боль из-за проблем с позвоночником или мышцами обычно бывает связана со сменой позы и движением, а при заболеваниях внутренних органов она постоянная, может отдавать в живот и в пах и сопровождаться другими симптомами, такими, как температура, озноб, тошнота. В любом случае при длительной или сильной боли в пояснице надо обратиться к врачу для обследования и лечения, — подытожила Чиркова.

Ранее уролог Алексей Игнатьев рассказал, что первыми симптомами простатита являются боль в пояснице или паху, учащенное или затрудненное мочеиспускание. Он отметил, что при остром течении недуга также наблюдаются озноб и слабость.