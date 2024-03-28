Уролог назвал первые и явные симптомы простатита Уролог Игнатьев: простатит может проявляться болями в пояснице и ознобом

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Первыми симптомами простатита являются боль в пояснице или паху, учащенное или затрудненное мочеиспускание, рассказал NEWS.ru уролог Алексей Игнатьев. Он отметил: при остром течении недуга наблюдаются озноб и слабость.

Первые симптомы болезни — боли в пояснице и промежности, учащенное или затрудненное мочеиспускание, жжение, тонкая струя. При остром простатите может быть температура, озноб, слабость. Нужно обязательно обратиться к врачу, сдать анализы и выяснить причину, чтобы лечить прицельно. В противном случае процесс перейдет в хронический со всеми вытекающими последствиями, — добавил Игнатьев.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность мужских половых клеток. По ее словам, это связано с тем, что в продукте содержится много цинка.

Она добавила, что мужской фертильности также способствует содержащийся в устрицах селен. Однако частое употребление в пищу моллюсков может привести к белковому отравлению, предупредила Соломатина. Вместе с тем диетолог напомнила, что из-за высокого содержания влаги и белка устрицы быстро портятся.