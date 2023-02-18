Названы способы избежать набора веса во время Масленицы Врач Кашух: для снижения калорийности блинов нужно использовать цельнозерновую муку

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что использование цельнозерновой муки во время Масленицы позволит снизить калорийность блинов. Эксперт при этом предупредила, что блины в этом случае получатся не такими тонкими и вкусными. Она порекомендовала совмещать белую муку с цельнозерновой для достижения оптимальных характеристик блюда.

Первое правило того, кто хочет сохранить здоровый вес, — не переедать и отдавать предпочтение легким начинкам для блинов. Например, выбирать варенье с низким содержанием сахара и уменьшать жирность и порцию сметаны, — сказала Кашух.

Специалист отметила, что снизить калорийность блинов поможет сковорода со специальным покрытием, так как это позволит минимизировать добавление масла. Она добавила, что пульверизатор также поможет «равномерно и без излишков распределить масло по сковороде».

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.