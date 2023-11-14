Названы самые высокооплачиваемые профессии москвичей SuperJob: наиболее высокооплачиваемыми в Москве профессиями стали токарь и врач

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее высокооплачиваемыми в Москве профессиями являются технолог термоформовочного оборудования и заместитель директора по подбору персонала, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. В список топ-10 лучших вакансий также вошли токарь, врач-гастроэнтеролог и менеджер компании.

По данным опроса, заместитель директора по подбору персонала может получать от 300 000 до 400 000 рублей в месяц, токарь — от 220 000 рублей. В конце списка значится врач-гастроэнтеролог, зарплата которого может составлять от 200 000 рублей.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что гражданам России, которые мечтают о зарплате выше 100 тысяч рублей, нужно постоянно совершенствовать навыки и знания. Также, по его словам, стоит обращать внимание на ведущие отрасли того или иного региона.

Кроме того, отметил депутат, Приморский край, Иркутская область и Хакасия предлагают возможности для заработка в размере 100 тысяч рублей и выше. В этих регионах развиты такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, лесопромышленность и туризм.

Чаплин также отметил, что человек, который может работать в условиях многозадачности, всегда будет больше цениться и получать более высокую зарплату по сравнению с другими. При этом собеседник признал, что найти работу с заявленным доходом в регионах РФ действительно сложно, но возможно.