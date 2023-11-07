В Госдуме объяснили, как найти работу с зарплатой свыше 100 тысяч рублей Депутат Чаплин: желающим зарабатывать от 100 тысяч рублей нужно повышать навыки

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Гражданам России, которые мечтают о зарплате выше 100 тысяч рублей, нужно постоянно совершенствовать навыки и знания, сказал в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Также, по его словам, стоит обращать внимание на ведущие отрасли того или иного региона.

Человеку, рассчитывающему на зарплату свыше 100 тысяч рублей в месяц в регионах РФ, а не в Москве, надо делать упор на ведущих для данных субъектов отраслях. Такие вакансии реальны там, где существует дефицит специалистов, например в сфере нефтяной промышленности в Сибири: инженер обычного или наклонно-направленного бурения зарабатывает ежемесячно 100–115 тысяч рублей, — отметил собеседник.

Кроме того, отметил депутат, Приморский край, Иркутская область и Хакасия предлагают возможности для заработка в размере 100 тысяч рублей и выше. В этих регионах развиты такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, лесопромышленность и туризм, объяснил Чаплин.

Важно отметить, что заработок в 100 тысяч рублей и более зависит от многих факторов, включая рыночные условия, специализацию и опыт человека. Для достижения таких доходов необходимо обладать конкурентоспособными навыками, профессиональной квалификацией и стремиться к развитию, — добавил депутат.

Чаплин отметил, что человек, который постоянно повышает квалификацию и может работать в условиях многозадачности, всегда будет больше цениться и получать более высокую зарплату по сравнению с другими. При этом собеседник признал, что найти работу с заявленным доходом в регионах РФ действительно сложно, но возможно.

Ранее юрист Ирина Михеева сообщила, что с 1 января 2024 года работодателей будут штрафовать за слишком низкие заработные платы сотрудников. По словам юриста, взыскания будут достигать 100 тысяч рублей. Санкции будут грозить тем компаниям, которые устанавливают оклад работников на уровне ниже минимального размера оплаты труда.