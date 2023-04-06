Названы самые трендовые мужские вещи в весеннем гардеробе Стилист Ким назвала брюки карго обязательной вещью в мужском гардеробе весной

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Помимо футболок и джинсов в каждом мужском гардеробе весной должны быть брюки карго, сейчас это самый трендовый вариант стиля кэжуал, заявила NEWS.ru стилист Ольга Ким. По ее словам, весной мужчинам лучше всего носить плотные рубашки, которые можно надевать вторым слоем вместо жакетов, а в качестве головных уборов подойдут бейсболки и панамы.

Брюки карго могут быть из денима или футера. Также весной мужчинам стоит носить плотные рубашки, их можно носить вторым слоем вместо жакетов. Если вы любите деловой стиль, можно выбрать прямое пальто, длинной или стандартной длины до бедра или чуть пониже до колена, — сказала Ким.

Стилист добавила, что бейсболки можно носить не только в сочетании с худи и свитшотом, но даже с пальто и пиджаком, а в качестве обуви больше всего подойдут кроссовки или кеды в ретростиле.

Это будет выглядеть хорошо, интересно и стильно. Мужчинам также подойдут базовые ботинки на не очень тонкой подошве, — подытожила Ким.

Ранее стилист рассказала, что этой весной в гардеробе каждой женщины должно быть пальто в длине миди или макси, парка свободного кроя и бомбер. По ее словам, для девушек также подойдут джинсы свободного или прямого кроя и худи, а в качестве обуви идеально подойдут туфли «Мэри Джейн».