Названы обязательные для женщин вещи в весеннем гардеробе Стилист Ким назвала пальто и туфли Мэри обязательными вещами для женщин весной

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Этой весной в гардеробе каждой женщины должны быть пальто в длине миди или макси, парка свободного кроя и бомбер, рассказала NEWS.ru стилист Ольга Ким. По ее словам, для девушек также подойдут джинсы свободного или прямого кроя и худи, а в качестве обуви идеально подойдут туфли Мэри Джейн.

Обязательно должно быть пальто в длине миди или макси, тренч. Если предпочитаете спортивный стиль, можно выбрать легкую парку свободного кроя или бомбер. Для женщин также подойдут джинсы свободного кроя или прямого, свитшот или худи, для формального стиля можно добавить джемпер и жакет в мужском стиле, — сказала Ким.

Для формального стиля стилист рекомендовала носить брюки в мужском силе, так как сейчас это «супермодный вариант». По мнению Ким, такие брюки идеально впишутся в кэжуал и деловой стиль. Что касается обуви, то этой весной актуальны кроссовки и кеды в стиле ретро.

Женщинам еще рекомендую присмотреться к туфлям Мэри Джейн, это туфли, где есть ремешок, лучше не на тонкой, а слегка массивной подошве. Такая модель сейчас в тренде, — подытожила Ким.

Ранее стилист Влад Лисовец рассказал, что весной гардероб стоит пополнить яркими вещами. По его словам, на данный момент в тренде полностью джинсовые наряды. Он призвал носить вещи таких цветов, как красный, розовый и желтый. Эксперт подчеркнул, что образы весеннего сезона должны быть нарядными, тогда как спортивный стиль и гранж уже вышли из моды.