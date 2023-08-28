Названы риски для здоровья при применении средств от выпадения волос Трихолог Нагайцева: средства от выпадения волос должен назначать врач

Фото: shutterstock.com

Продаваемые без рецепта в аптеках миноксидилосодержащие средства от выпадения волос не стоит использовать самостоятельно, поскольку можно только усугубить проблему, рассказал NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, миноксидил является сосудорасширяющим препаратом, который хорошо работает при андрогенной форме потери волос, но только при длительном применении.

На флаконах написано, что средство от выпадения волос, со стимуляцией роста волос за три недели. Такие призывы дают надежду покупателям, но здесь есть сложности. Минимальный курс в этом случае — 12–18 месяцев и всегда под контролем специалиста. Люди обычно используют средство 3–4 месяца, сами отменяют, а потом начинается интенсивное выпадение волос, — пояснила Нагайцева.

Трихолог добавила, что все средства от выпадения волос, для стимуляции их роста должны подбираться специалистом.

Ранее Нагайцева рассказала, что частое использование шампуней от перхоти может только усугубить соответствующую проблему. По ее словам, такие средства можно использовать по назначению врача в течение 10–14 дней. Если нет обострения, то шампунем с антимикотическими компонентами рекомендуется мыть голову не чаще раза в неделю. В противном случае будет нарушен баланс кожи, добавила эксперт.