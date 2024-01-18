Названы простые способы поднять мотивацию к тренировкам после Нового года Тренер Волынкина: мысли о скором лете поднимут мотивацию к тренировкам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После новогодних праздников часто теряется личная мотивация к тренировкам, однако нужно всегда помнить, что расслабляться не стоит, ведь скоро весна и лето, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, необходимо круглый год держать себя в хорошей физической форме.

После новогодних праздников часто теряется мотивация к тренировкам, мол Новый год прошел, в платье влезли, можно теперь есть. Расслабляться не надо. Впереди весна, лето, 8 Марта, когда женщины хотят быть самыми красивыми, чтобы надеть любой наряд. Необходимо всегда держать себя в форме, — сказала Волынкина.

Как добавила тренер, начиная новый спортивный год, важно сильно не перегружать себя и не изнурять организм жесткими диетами. Вместо этого следует сбалансированно питаться и соблюдать водный режим.

Ранее Волынкина посоветовала нормализовать режим правильного и сбалансированного питания после новогодних праздников. Она рекомендовала уменьшить потребление углеводов и, наоборот, увеличить количество белковых продуктов. По словам диетолога, в рацион стоит добавить больше рыбы, мяса, творога и яиц. Специалист отметила, что после праздников не стоит бросаться в жесткую диету.