Диетолог раскрыла секреты правильного питания после новогодних праздников Диетолог Волынкина посоветовала добавить больше белка в рацион после Нового года

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После новогодних праздников важно нормализовать режим правильного и сбалансированного питания, чтобы убрать ощущение тяжести в животе, рассказала NEWS.ru тренер и диетолог Мария Волынкина. Она посоветовала уменьшить потребление углеводов и, наоборот, увеличить количество белковых продуктов. По словам диетолога, в рацион стоит добавить больше рыбы, мяса, творога и яиц.

Нужно стараться после застолья и перед тренировкой не забывать про отдых, не есть за 1,5 часа до тренировки. Не стоит бросаться в жесткую диету, все должно быть сбалансированно. Нашим мышцам нужна качественная подпитка, а это белковые продукты — протеиновые коктейли, мясо, рыба, творог, яйца, — сказала Волынкина.

Ранее тренер рассказала, что после недельного перерыва, связанного с новогодними праздниками, не стоит сразу мощно приступать к занятиям, не щадя себя, а нужно тренироваться спокойно. В первую неделю Волынкина посоветовала ограничиться легкой нагрузкой и не допускать чрезмерной усталости. Также важно уделить внимание разминке. После новогодних праздников важно «пережить» первые три тренировки. Если удастся этого достичь, то сохранится мотивация, а организм сам захочет вести вас в зал.