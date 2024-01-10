Тренер раскрыла нюанс занятий в зале после новогодних праздников Тренер Волынкина посоветовала спокойные занятия в зале после праздников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После недельного перерыва, связанного с новогодними праздниками, не стоит сразу мощно приступать к занятиям, не щадя себя, а нужно тренироваться спокойно, рассказала NEWS.ru тренер Мария Волынкина. В первую неделю она посоветовала ограничиться легкой нагрузкой и не допускать чрезмерной усталости. Также важно уделить внимание разминке.

Необходимо разогреть все группы мышц, чтобы не было травм. После тренировки нужно делать заминку — легкую растяжку, направленную на успокоение мышц после физической нагрузки. Здесь важен принцип постепенности, около двух недель потребуется, чтобы вернуться к режиму до новогодних праздников, — сказала Волынкина.

Тренер добавила, что после новогодних праздников важно «пережить» первые три тренировки. Если удастся этого достичь, то сохранится мотивация, а организм сам захочет вести вас в зал.

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