Названы признаки качественной черешни

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Черешня

Чтобы купить хорошую, качественную черешню, лучше всего ее покупать на ярмарках, так как ягоды там проходят лабораторную проверку, считает заведующая государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева. Она отметила, что черешня должна лежать на поддонах, защищенная от солнечных лучей, пишет «Москва 24».

Черешня должна лежать на поддонах, быть прикрытой от солнечных лучей. Кстати, любой покупатель может попросить у продавца документы, которые подтверждают, что продукция прошла необходимую проверку на безопасность, — заверила Кокорева.

Она добавила, что кожица черешни должна быть гладкой и глянцевой, так как матовая может быть признаком того, что ягоду собрали давно. Кокорева порекомендовала проверить плоды на признаки внешних повреждений или гниения. По мнению специалиста, черешня должна приятно пахнуть, а также быть плотной и упругой.

Помимо этого, стоит учитывать, что чаще всего плоды лопаются от избыточной влаги во время дождей, поэтому такая черешня может быть водянистой и не очень сладкой, — уточнила Кокорева.

Ранее доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Махонина рассказала, что лучше всего черешню покупать в июне. Эксперт отметила, что ягода при этом не должна быть с незатянувшимися повреждениями, мягкой или мокрой. Она добавила, что пакет, в котором находятся ягоды должен быть сухим, в противном случае влага может ускорить порчу черешни.