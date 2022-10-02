Названы причины шума в ушах Отоларинголог Зайцев: одной из причин шума в ушах является воспаление слухового нерва

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Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что шум в ушах может быть вызван такими причинами как воспаление слухового нерва, кондуктивной тугоухости и перепады давления. Эксперт пояснил, что шум в ушах — тинитус, встречается часто и при воспалении слухового нерва человек слышит шум на средних или низких частотах. По его словам, пациент может также испытывать дискомфорт из-за серной пробки, которая доставляет неудобство в виде гула, пишет URA.RU.

Тинитус может рассматриваться как одним из симптомов какого-то заболевания. Это могут быть заболевания внутреннего уха. Например, сенсоневральная тугоухость, воспаление слухового нерва. Может шуметь на средних или низких частотах, — рассказал Зайцев.

Еще одной причиной шума в ушах, по словам врача, может стать высокое артериальное давление, когда человек отчетливо слышит громкий шум. Он добавил, что при низком артериальном давлении шум переходит в писк.

Нутрициолог Елена Буторина ранее заявила, что суточная норма потребления витамина С в среднем для мужчин составляет до 90 мг, а для женщин — 75 мг. Эксперт отметила, что лучше всего витамин С усваивается при потреблении продуктов, в которых он содержится. Она добавила, что для этого подойдут шиповник, киви, облепиха, черная смородина, болгарский перец, а также цитрусовые.