Названы последствия вероятного получения Россией иранских БПЛА Военный эксперт Кашин: эффективность артиллерии вырастет в случае поставок в РФ иранских БПЛА

Фото: vk.com/iranian_army

Эффективность российской артиллерии резко повыситься, если РФ получит иранские БПЛА, заявил NEWS.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, комментируя возможные последствия поставок Тегераном данной техники. Эксперт добавил, что артиллерия — «основная действующая сила конфликта на Украине, и чем больше беспилотников, тем больше целей вы обнаружите и уничтожите».

Кашин также призвал дождаться официальных заявлений представителей РФ и Ирана по поводу БПЛА. Таким образом собеседник прокомментировал публикацию американской газеты The Washington Post о якобы передаче Тегераном первой партии БПЛА иранского производства.

История с иранской темой длится несколько месяцев. Появлялись разговоры, что и Китай с КНДР нам что-то передают. Пока мы фото этой техники в войсках [РФ] не увидим — ничего сказать нельзя. Может и передают. Если у нас будет больше БПЛА, это приведет к резкому росту эффективности нашей артиллерии — основной действующей силы конфликта на Украине. Чем больше БПЛА, тем больше вы обнаружите и поразите целей, — рассказал Кашин.

В статье WP отмечается, что Россия получила как минимум два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. Также сообщается, что часть из них уже вышли из строя.

Советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что российские чиновники за последнее время несколько раз посещали Иран, чтобы приобрести боевые дроны, которые якобы планируют задействовать в спецоперации на Украине. К своему заявлению чиновник приложил спутниковые снимки от 8 июня, показывающие иранские БПЛА.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс пригрозил Ирану санкциями в том случае, если он передаст России беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В свою очередь осведомленный источник российского МИД назвал вбросом и нелепым утверждением заявления о договоренности между РФ и Ираном.