Названы печальные последствия употребления крепкого чая в жару

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru посоветовала людям с нарушением нервной и сердечно-сосудистых систем не пить крепкий чай в жару. Она отметила, что имеющийся в составе кофеин по-разному действует на людей. Для кого-то, кто не употребляет чай и кофе, у кого чувствительность кофеина повышена, одна чашка крепкого чая может вызвать тахикардию, повышение давления, тошноту и другие неприятные состояния.

В жару чем больше кофеина, тем больше мы теряем жидкости. То есть кофеин — он как мочегонный. У кого повышенное давление, вроде бы в какой-то момент даже хорошо — влагу потерял, давление понизилось. Но фракции крови остаются, значит, кровь сгущается. Соответственно, это может привести к развитию тромбов. Во-вторых, густая кровь нормально не доходит до головного мозга и сердца и может случиться сердечный приступ или инсульт, — объяснила Соломатина.

Однако диетолог отметила, что если у человека имеется адаптированность к кофеину, то никакого вреда не будет. Людям без заболеваний крепкий чай, наоборот, помогает сконцентрироваться и повысить работоспособность.

Ранее диетолог Соломатина объяснила, как лучше всего утолить жажду. По ее мнению, лучшим средством является столовая вода, а не минеральная. Диетолог отметила, что газированные напитки с большим содержанием сахара, наоборот, еще больше провоцируют жажду.