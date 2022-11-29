«Едет крыша»: лор назвал опасные последствия громкой музыки в наушниках Лор Зайцев: частое прослушивание громкой музыки приведет к сенсоневральной тугоухости

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Прослушивание музыки в наушниках на полной громкости может вызвать сенсоневральную тугоухость, рассказал в беседе с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Врач объяснил, что интенсивные по длительности и протяженные по экспозиции громкие звуки разрушают микроволоски внутреннего уха. Если они отмирают, то восстановить их практически невозможно, подчеркнул он.

Мы слушаем музыку, речитативы, аудиокниги на частоте 1000 Гц. Если эта частота угасает, то проявляется плохая разборчивость речи, и человек абсолютно дезориентирован. Он не может полноценно работать, общаться, выражать мысли, не слышит, что ему говорят. От этого едет крыша, некоторые люди действительно сходят с ума, — отметил Зайцев.

Лор подчеркнул, что при сенсоневральной тугоухости меняется психика человека, который становится угрюмым, замкнутым, безразличным, при подобном недуге часто теряется смысл жизни. По мнению Зайцева, привязанность к прослушиванию музыки на полную громкость в наушниках можно рассматривать как вредную привычку, наравне с курением, алкоголем и наркотиками.

Ранее Зайцев рассказал о самых частых и опасных ошибках при лечении больного горла. Лор отметил, что следует исключить любые спиртосодержащие средства. Кроме того, не стоит полоскать спиртовыми настойками, так как это спровоцирует еще больший отек и воспаление. При лечении горла ни в коем случае нельзя пользоваться агрессивными средствами, а также употреблять алкоголь и квас.